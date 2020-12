Athletic Terni: “La Terni Half Marathon 2021 posticipata a data da destinarsi”

TERNI – Posticipata a data da destinarsi la quarta edizione della mezza maratona Terni Half Marathon che era in programma inizialmente il 17 gennaio.



Lo comunica in una nota l’Athletic Terni specificando che la competizione sarà messa in calendario non appena le restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19 lo consentiranno.

Nessuna anticipazione per ora, sull’ipotesi di una nuova data o di una nuova formula della gara. L’Athletic Terni ringrazia tutti gli atleti che in questi giorni stanno inviando messaggi con richieste di informazioni perché interessati a prendere parte alla mezza maratona, divenuta nelle

ultime tre edizioni evento sempre più centrale nel panorama

dell’atletica nazionale.

A tutti loro l’Athletic Terni rivolge l’auspicio di poter dare nuovamente appuntamento quanto prima con la quarta edizione della Terni Half Marathon.