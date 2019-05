Ast, slitta al 6 giugno il tavolo al ministero dello sviluppo economico

Slitta il tavolo al Mise per discutere la situazione dell’Acciai Speciali Terni. Convocato dal ministero dello Sviluppo economico per domani, è stato rinviato al 6 giugno alle 10.30. Lo ha comunicato la segreteria del vice capo di gabinetto Giorgio Sorial alle parti interessate. Il rinvio segue le richieste dell’azienda e delle organizzazioni sindacali, che non hanno ancora concluso il confronto in sede locale sui vari punti del piano industriale illustrato da Ast e avviato la trattativa sulla piattaforma di secondo livello. Il prossimo – e al momento ultimo – incontro in fabbrica in calendario è previsto per il 22 maggio.