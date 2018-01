Ast, si insediano le nuove Rsu. Prima richiesta formale: un tavolo sull’integrativo

TERNI – Si è insediata ufficialmente ieri la nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria di Acciai Speciali Terni.

“Tale incontro, alla presenza delle segreterie territoriali – spiegano le Rsu – ha permesso di avviare e svolgere, una discussione utile a rappresentare le difficoltà attualmente presenti in Azienda e a individuare gli eventuali percorsi di rappresentanza e rivendicazione da condividere con i Lavoratori e da mettere in campo”.

Le Rsu, insieme alle segreterie territoriali, hanno deciso di procedere entro la prossima settimana ad inviare alla Direzione di Ast e alla Confindustria, la formale richiesta di avvio del tavolo per il rinnovo della piattaforma aziendale integrativa. “Tale confronto, per quanto ci riguarda – dicono le Rsu – dovrà rappresentare un momento importante e necessario che vada imprescindibilmente nella direzione della redistribuzione degli utili e della definizione di regole e diritti vantaggiosi per tutti i lavoratori”.

Le rsu di Ast, inoltre, procederanno entro pochi giorni a definire un regolamento interno che tra l’altro, formalizzi le commissioni di lavoro, i delegati che le comporranno e i percorsi democratici e di lavoro da perseguire fin da subito.

Nel merito del confronto svolto, si sono evidenziati e approfonditi temi prioritari quali le relazioni sindacali, l’organizzazione del lavoro, gli aspetti professionali ed economici di operai, impiegati e quadri e le complessive problematiche inerenti gli stessi.

A tal proposito, l’incontro già programmato per martedì prossimo, 9 gennaio, fornirà una prima occasione per affrontare questi temi.