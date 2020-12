Ast, ratificato al Mise l’accordo ponte. La sottosegretaria Todde: “Sito strategico”

C’è l’ok Mise per l’accordo ponte tra Ast, rsu e organizzazioni sindacali territoriali. Questa mattina è arrivata la ratifica al piano industriale presentato dall’Acciai Speciali Terni nel corso di un incontro in videoconferenza.



“L’intesa, che è stata raggiunta tra le parti e sarà valida fino al 30 settembre 2021 – spiega la sottosegretaria Alessandra Todde – consente di traguardare il periodo necessario alla realizzazione della procedura di cessione che il gruppo ha deciso di avviare. L’accordo prevede di salvaguardare i livelli occupazionali dell’acciaieria e investimenti per oltre 20 milioni di euro, di cui 13 di nuovi investimenti e 7 per completare il progetto di recupero delle scorie. Inoltre, sono stati confermati i volumi di produzione minimi per l’anno 2020-2021 pari ad 1 milione di tonnellate di acciaio liquido, numeri importanti che garantiscono le prospettive aziendali e industriali del sito siderurgico di Terni”.

“L’azienda – continua la sottosegreteria – si è impegnata a rafforzare il consolidamento e il rafforzamento della sua presenza sul mercato e ad organizzare incontri periodici con le parti sociali per l’analisi dell’andamento dell’accordo. Siamo consapevoli della strategicità del sito di Terni e, come ribadito più volte anche dal ministro Patuanelli, queste produzioni rappresentano un asset di fondamentale importanza per lo sviluppo della città, dell’Umbria e dell’intera Nazione. Il Mise e il Governo – conclude Todde – confermano l’impegno a supportare lo sviluppo dell’azienda attraverso tutti gli strumenti disponibili a nostra disposizione, lavorando in sinergia con la Regione Umbria, con il sindaco di Terni e tutte le Istituzioni locali”.

“Ora – commentano Mirco Rota, coordinatore nazionale Fiom per la siderurgia e Alessandro Rampiconi segretario generale Fiom Terni – è indispensabile che il Governo passi dalle disponibilità dichiarate ai fatti, mettendo in campo tutte le azioni e gli strumenti necessari per evitare che la particolare fase pandemica possa favorire la cessione a soggetti che non abbiano un profilo esclusivamente industriale a discapito del patrimonio industriale del Paese”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni.

“Si tratta di un accordo importante – ha dichiarato l’assessore Michele Fioroni – che consente di traguardare il periodo necessario alla realizzazione della procedura di cessione, con un livello di produzioni di 1.000.000 di tonnellate e di occupazione stabile, che garantiscono le prospettive aziendali e industriali del sito siderurgico di Terni”.

“Le produzioni siderurgiche di acciai speciali del sito di Terni – prosegue Fioroni – rappresentano un asset di fondamentale importanza per lo sviluppo della città, dell’Umbria e dell’intera Nazione. Per questo la Regione Umbria continuerà con le istituzioni nazionali e locali nella sua opera di attento monitoraggio della procedura, al fine di garantire le migliori condizioni per la conferma dell’importanza strategica a livello Italiano del complesso industriale ternano e per l’importante tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento”.