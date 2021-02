Ast sempre più green: “Meno rifiuti ed emissioni di gas serra”. Presentato il bilancio di sostenibilità

Meno rifiuti ed emissioni di gas serra, più efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia: “trend positivo” per gli indicatori ambientali registrati dall’Ast di Terni, che nell’anno fiscale 2018/2019 ha investito circa 35 milioni di euro sul fronte della tutela ambientale e 5,5 in eco-innovazione. E’ quanto emerge dal secondo bilancio di sostenibilità, redatto volontariamente dall’azienda in collaborazione con la società Greening Marketing Italia e presentato oggi in una conferenza online

Nel dettaglio il report fornisce degli indicatori interessanti:

Economia circolare : il 76,5% dei metalli utilizzati proviene da riciclo (rottami).

: il 76,5% dei metalli utilizzati proviene da riciclo (rottami). Riduzione dei rifiuti : la quantità di rifiuti per unità di prodotto si è ridotta del 14,3% nell’ultimo triennio.

: la quantità di rifiuti per unità di prodotto si è ridotta del 14,3% nell’ultimo triennio. Riduzione dei gas ad effetto serra : le emissioni per unità di prodotto si sono ridotte del 9% nell’ultimo triennio.

: le emissioni per unità di prodotto si sono ridotte del 9% nell’ultimo triennio. Efficienza energetica : è stato realizzato un impianto di recupero del calore per la generazione di vapore, il primo in Italia di questo tipo, che consente di risparmiare 15 milioni di tonnellate di gas ogni anno (con 30.000 tonnellate di emissioni di CO 2 evitate).

: è stato realizzato un impianto di recupero del calore per la generazione di vapore, il primo in Italia di questo tipo, che consente di risparmiare 15 milioni di tonnellate di gas ogni anno (con 30.000 tonnellate di emissioni di CO evitate). Riciclo : è in corso di realizzazione il progetto per il recupero e il riutilizzo delle scorie (oltre 300.000 tonnellate all’anno), con la società finlandese Tapojarvi. Un progetto di avanguardia in Europa, ispirato ai principi della circular economy, con un investimento di circa 60 milioni di euro.

: è in corso di realizzazione il (oltre 300.000 tonnellate all’anno), con la società finlandese Tapojarvi. Un progetto di avanguardia in Europa, ispirato ai principi della circular economy, con un investimento di circa Rinaturalizzazione del parco scorie: è stato predispostoun progetto per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del territorio.

è stato predispostoun progetto per la rigenerazione urbana e la riqualificazione del territorio. Eco-innovazione: 5,6 milioni di euro di investimenti ambientali nel 2018/2019;

5,6 milioni di euro di investimenti ambientali nel 2018/2019; Tutela ambientale: 35 milioni di euro di spesa nel 2018/19.

“La sostenibilità in tutte le sue accezioni, ambientale, sociale, economica – ha commentato l’amministratore delegato Massimiliano Burelli presentando il documento – non è per Ast uno slogan ma un valore, perché l’azienda vuole contribuire alla salvaguardia del clima e ad una crescita economica sostenibile”.