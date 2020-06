Ast, presidio a Palazzo Spada di Rsu e sindacati per i 17 interinali tagliati

TERNI – Presidio questa mattina sotto Palazzo Spada delle Rsu dell’Ast. Si tratta delle prima delle iniziative in programma dopo la proclamazione dello stato di agitazione. Un’iniziativa in sostegno dei 17 lavoratori interinali a cui non viene prorogato il contratto.

“Crediamo che sia l’inizio di un depotenziamento dell’azienda che pezzo per pezzo riduce sia gli organici che i volumi” ha detto Massimiliano Catini, rsu della Fiom Cgil, sigla che ha organizzato il sit-in insieme a Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb.



“In queste ore – ha aggiunto – l’azienda è ferma e lo sarà fino a fine mese, per luglio e agosto sappiamo in parte le fermate e i volumi produttivi. Auspichiamo che avvenga presto una convocazione da parte della Regione e che la strategicità del sito venga sostanziata da istituzioni e politica tutta. Anche il governo deve fare la sua parte, perché la situazione è più grave del 2014”

Una delegazione di rsu e segreterie è stata poi ricevuta in Comune dal vicesindaco Andrea Giuli e dall’assessore Stefano Fatale.



“Da parte nostra – hanno detto Giuli e Fatale – ribadiamo la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere, nel rispetto dei ruoli di ognuno, le iniziative in difesa e a tutela del lavoro in questa città, consapevoli della delicatezza e delle criticità di questa fase. Recepiamo dunque le preoccupazioni e i timori, li condivideremo con il sindaco, oggi assente per motivi familiari, e con l’amministrazione regionale oltre che in tutte le sedi istituzionali competenti”

Intanto il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) ha annunciato la presentazione di un’interrogazione.

“La decisione di Ast di non rinnovare i contratti a 17 lavoratori interinali sui 25 totali, ingiustificata benché consentita dalla legge, rischia seriamente di intaccare la salvaguardia dei volumi di produzione ed il mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento siderurgico ternano – dice De Luca – ingiustificata, per non dire provocatoria, in quanto l’azienda avrebbe potuto benissimo ricorrere allo strumento della cassa integrazione a costo zero.

Al di là delle rassicurazioni da parte della proprietà, in un momento così delicato dopo l’annunciata intenzione da parte di Thyssen di mettere in vendita lo stabilimento ternano, la decisione di non confermare 17 contratti di somministrazione rischia invece di depotenziare il sito in termini di capacità produttiva e sicurezza dei lavoratori e di lasciare del personale senza alcuna tutela sociale.

Chiediamo di sapere se la giunta regionale è a conoscenza del rischio che tale procedura può provocare e se la Regione Umbria intende aprire un tavolo, un’interlocuzione con l’azienda al fine di preservare tutte le maestranze. L’accordo siglato nel 2019 al Mise prevedeva 2.350 occupati, nuovi investimenti e un milione di acciaio liquido. Fermo restando che il Governo ha un piano di salvataggio per Terni come per altri siti produttivi e che il nostro territorio deve aspirare a diventare un polo della manifattura sostenibile, la condizione necessaria affinché questo avvenga è il mantenimento del livello produttivo e occupazionale.

Chiediamo quindi alla Regione – conclude De Luca – se sta valutando o ha intenzione di mettere in campo strumenti atti a garantire un sostegno al reddito per eventuali futuri licenziamenti”.