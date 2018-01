Ast, morto l’operaio Gianluca Menichino. Era rimasto vittima di un grave infortunio

TERNI – Gianluca Menichino non ce l’ha fatta. L’operaio di 35 anni, ferito sei mesi fa nel reparto Pix1 dell’Ast, schiacciato da un rotolo di acciaio, è morto oggi all’istituto di riabilitazione Santo Stefano di Foligno.

L’infortunio si è verificato lo scorso 10 luglio. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Dopo un lungo ricovero all’ospedale di Terni era stato trasferito a Foligno dove negli ultimi giorni si è aggravato fino al decesso avvenuto questa mattina.

Gianluca Menichino, lo scorso 10 luglio, stava operando lungo linea Lac2 del reparto Pix1, intento a movimentare in uscita – attraverso uno strumento che portava al collo – alcuni rotoli di acciaio quando uno di questi – un coil del peso di circa 20 tonnellate – lo aveva colpito, schiacciandolo contro una passerella su cui l’operaio si trovava in quel momento.

Non appena si è appresa la notizia della sua morte, immediato è stato il cordoglio di Ast e delle istituzioni. “Acciai Speciali Terni – si legge in una nota – si stringe alla famiglia e agli amici del collega Gianluca Menichino che, dopo una lunga battaglia durata sei mesi, si è spento questa mattina all’ospedale di Gubbio.

Dal giorno dell’incidente, lo scorso 10 luglio, la vita di Gianluca è rimasta appesa a un filo: il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni durò quasi tre mesi, poi il trasferimento nel reparto specializzato di Foligno. L’Azienda continuerà ad essere vicina alla famiglia e rinnova il suo impegno affinché simili incidenti non si ripetano mai più, nella consapevolezza che la sicurezza e la salute di ogni dipendente siano i beni più preziosi da tutelare”.

“Come Rsu di Ast – scrivono invece le rappresentanze sindacali unitarie – riteniamo che in questo momento ogni parola sia superflua e di conseguenza a nome di tutti i Lavoratori di Ast esprimiamo la più sincera vicinanza e condoglianze alla famiglia di Gianluca”.

Il prefetto di Terni, Paolo De Biagi, ha espresso il proprio cordoglio e manifestato la propria vicinanza e partecipazione al dolore dei familiari, amici e colleghi di Gianluca, nonché all’intera comunità locale, duramente colpita dal grave lutto.

Il sindaco Di Girolamo ha detto che “con immenso dolore ho appreso del decesso di Gianluca Menichino, il giovane operaio che a luglio scorso è rimasto vittima di un incidente all’interno dell’Ast. Purtroppo i sei mesi di sofferenza e speranza non sono approdati all’esito che tutta la città avrebbe voluto, quello della ripresa di un giovane dedito al lavoro e alla famiglia, amato da tanti amici. Dopo l’incidente di questa estate ho avuto modo di conoscere i genitori di Gianluca Menichino, apprezzando la loro forza, il loro coraggio, la grande dignità nell’affrontare una vicenda così dolorosa e inaspettata. Mi auguro che presto venga fatta chiarezza su quanto accaduto. A nome dell’intera città mi stringo alla famiglia rappresentando il dolore della comunità ternana per un infortunio sul lavoro rilevatosi purtroppo mortale”.

La presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Fabio Paparelli esprimono “cordoglio e vicinanza a familiari e colleghi” dopo aver appreso “con dolore” della morte di Gianluca Menichino, l’operaio ternano che nel luglio scorso era rimasto ferito in un infortunio sul lavoro alle Acciaierie di Terni.

“Ci stringiamo ai familiari – affermano – rinnovando il nostro impegno a mettere in atto un’azione ancora più forte e diffusa per la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il senatore Gianluca Rossi esprime “profondo cordoglio per la scomparsa del giovane operaio di Ast, dopo sei mesi di speranza e sofferenza, in seguito all’incidente avvenuto nel reparto Pix1, all’impianto Lac2. Il mio primo pensiero va alla sua famiglia, alle persone che volevano bene a Gianluca e a tutti coloro che hanno perso ingiustamente la vita nei luoghi di lavoro. Auspico che quanto prima l’esito dell’incidente probatorio possa fornire delucidazioni in merito alla dinamica dell’infortunio e rinnovo un appello alla dirigenza, alle organizzazioni sindacali, a tutti gli enti preposti, affinché la sicurezza sul lavoro rimanga il primo sforzo cogente. Alcuni progressi sono stati fatti in tal senso, ma di fronte a queste drammatiche perdite risulta inevitabile chiedere uno sforzo maggiore e condiviso, perché nessun altro possa morire così, lasciando ai suoi affetti e a tutta la città una ferita incolmabile”.

Il segretario ternano di Rifondazione Comunista, Lorenzo Carletti, ha espresso “a nome di tutta la comunità politica del Prc, la più sincera vicinanza alla famiglia di Gianluca Menichino, giovane operaio Ast rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro e che oggi, dopo settimane di dura lotta, è mancato”.

Il capogruppo di FI in consiglio comunale, Francesco Maria Ferranti ha espresso “a nome del gruppo consiliare di Forza Italia le più sentite condoglianze alla famiglia di Gianluca, l’operaio che nel luglio scorso rimase gravemente ferito in un incidente sul lavoro all’interno delle acciaierie ternane. Un pensiero anche ai tanti operai che lavorano nelle nostre industrie e spesso in condizioni di rischio. Un richiamo da parte nostra a tutte le istituzioni affinché si rafforzino le politiche e le iniziative utili a favorire la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative in tal senso”.

Emanuele Fiorini della Lega Nord ha fatto “le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Gianluca Menichino, l’operaio Ast morto questa mattina in seguito al tragico incidente capitato circa sei mesi fa. È una vicenda che mi ha toccato profondamente, essendo stato io stesso operaio all’interno dello stabilimento ternano ed avendo lavorato fianco a fianco con Gianluca nella stessa squadra e nella stessa linea. Da consigliere regionale, da collega e da amico, oltre ad esprimere il mio cordoglio, voglio auspicare che giornate come questa non si ripetano più e che il diritto al lavoro vada di pari passo con il diritto alla sicurezza. Auspico interventi mirati da parte dell’azienda per garantire la salvaguardia del personale impiegato ed assicuro il mio impegno affinché ciò avvenga”.

“Tutto il MoVimento 5 Stelle è vicino ai familiari di Gianluca Menichino, martire del lavoro.

La sua prematura scomparsa – scrive M5S – scuote profondamente i cuori, urlando alle coscienze di chi poteva e doveva agire: invece finora, sul caso, solo silenzi imbarazzati e tante parole di circostanza per non disturbare una Thyssen Krupp già prossima al disimpegno. L’unità che si determina in circostanze così tragiche non sia lo strumento per continuare come se nulla fosse, dimenticando e offendendo ancora una volta non soltanto un giovane che non è più tornato a casa, abbandonando non soltanto una famiglia già straziata, ma trascurando ancora e sempre i tanti colleghi di Gianluca e i cittadini tutti, svuotati dall’ennesima morte senza senso, sacrificata sul sordido altare del profitto”.