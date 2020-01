Ast: incidente nella notte al reparto Global Service. Preoccupate le Rsu di Ilserv

TERNI – Le Rsu di Ilserv esprimono forte preoccupazione per l’incidente avvenuto durante il turno di notte del 17 Gennaio 2020 al reparto Global Service, dove la foratura di una paiola contenete scoria incandescente, ha causato il completo incendio del mezzo di trasporto Kress, fortunatamente senza conseguenze tragiche per il lavoratore impiegato al trasporto, il quale è comunque ricoverato in ospedale.

Le Rsu di Ilserv, come già denunciato in altre occasioni, ritengono questi tipi di incidenti di una gravità assoluta, visto che il trasporto della scoria è una delle operazioni più delicate che vengono svolte. Non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo, nonostante le tante sollecitazioni ed azioni di miglioramento da noi richieste.

Come Rsu/Rls di Ilserv, riteniamo necessario tenere alta l’attenzione su tutti i livelli di sicurezza ed investimenti manutentivi necessari, soprattutto in questi momenti dove ci si avvicina ad un cambio di appalto.

Come Rsu/Rls di Ilserv, dopo un primo confronto avvenuto in queste ore con i responsabili di reparto, pretendiamo con urgenza, un incontro ufficiale con l’azienda Ilserv, affinché si analizzi l’incidente, si capiscano le dinamiche e si mettano in campo tutte le azioni necessarie a tutela dei Lavoratori.

Come Rsu/Rls di Ilserv, se tale incontro non si effettuerà in tempi brevi, siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni sindacali necessarie.