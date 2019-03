Ast: il ministero dello sviluppo economico convoca il tavolo per l’8 aprile

TERNI – Quindici consiglieri, presenti questa mattina in 1° e 2° commissione, in rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale hanno firmato la richiesta di rimozione della statua del Thyrus dai giardini di via Campo Fregoso, statua oggetto, nei giorni scorsi, di un atto vandalico che l’ha pesantemente danneggiata. Ecco la sintesi […]