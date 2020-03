Ast, i sindacati critici per le decisioni su centro finitura e spedizioni

TERNI – Critici le segreterie territoriali dei metalmeccanico con i vertici di Ast dopo la decisione di chiudere l’azienda fino al 3 aprile. Secondo i sindacati, infatti, la stessa procede ancora una volta in maniera unitalerale.

Ecco il comunicato di Fim, Fiom, Uilm, Ugl, Fismic e Usb:

”Nella tarda serata di ieri, dopo la messa in mora da parte delle segreterie territoriali, l’AD di Acciai Speciali Terni ha comunicato la chiusura di tutto il sito fino al 3 aprile 2020. Questo è un risultato ottenuto, in ottemperanza dell’ultimo DPCM del 22 marzo 2020, grazie alla mobilitazione che i lavoratori di AST e delle ditte terze, hanno sostenuto in questi 15 giorni di trattativa, con un’azienda che ha cercato fino all’ultimo minuto di produrre.

Lo stesso AD ha comunicato la necessità di completare le spedizioni e alcune lavorazioni al CDF legate al biomedicale. Le segreterie Territoriali hanno assunto come obbligo morale oltre che di legge procedere in tal senso, dando tutta la disponibilità all’azienda, vista anche l’impossibilità di verificare concretamente l’utilizzo dei tanti materiali, le segreterie territoriali si sono rese disponibili ad avviare un percorso con le RSU che garantisse le lavorazioni previste. Non si accetta invece che il biomedicale venga utilizzato in maniera strumentale per eludere e non rispettare il DPCM.

L’azienda, infatti, ha interrotto la riunione per motivi di tempo, chiedendo un aggiornamento, comunicando però la piena operatività dei lavoratori delle spedizioni e di Centro di finitura a partire da oggi alle ore 14. L’azienda ancora una volta procede in maniera unilaterale anche attraverso comunicazioni a trattativa in corso, complicando ancor di più un confronto, svolto tutto in videoconferenza e arrivato fino alle ore 2.00 del 24.03.2020 a causa dei ritardi dell’azienda.

A seguito di quanto sopra, le segreterie territoriali con grande senso di responsabilità chiedono alle rsu di verificare se già dalle 14.00 di oggi, si può ripartire nel rispetto dei codici Ateco, della salute e sicurezza e del rischio connesso al contagio coronavirus, contrariamente si riservano le azioni del caso per tutelare i lavoratori”.