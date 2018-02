Ast, i sindacati chiedono un incontro urgente, l’azienda li convoca il 1° marzo

Firmato questo pomeriggio, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, l’accordo per avviare il complesso e articolato intervento di recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto, a Norcia. Firmatari del protocollo, che tra l’altro definisce il programma di lavoro per cantierizzare l’opera, la Commissaria per la ricostruzione post sisma 2016, on. Paola De Micheli, […]