Ast, i sindacati ai parlamentari: “Unità d’intenti”. Tajani presenta il piano per l’acciaio

TERNI – Un impegno rispetto alla vertenza Ast, alla salvaguardia dei livelli occupazioni e degli impianti, unità d’intenti. E’ quanto hanno chiesto questa mattina i sindacati dei metalmeccanici ai parlamentari umbri sulla questione dell’Acciai speciali Terni. Presenti i deputati Walter Verini (Pd), Raffaele Nevi, Giorgio Mulé (Forza Italia) e Tiziana Ciprini (M5s) e dei senatori Valeria Alessandrini (Lega), Luca Briziarelli, Stefano Lucidi (Lega) e Leonardo Grimani (Pd).

“Abbiamo illustrato ad onorevoli, senatori ed eurodeputati il nostro punto di vista su una situazione che necessita del massimo di attenzione e di grande tempestività – spiegano i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb di Terni – e poi abbiamo chiesto una serie di impegni concreti sugli aspetti fondamentali: in primis il mantenimento del sito nella sua integrità sia per quanto riguarda i livelli occupazionali, senza distinzione di contratto, che per la situazione impiantistica”. I sindacati hanno sottolineato come l’azienda stia in questa fase continuando a forzare la mano, usando anche l’emergenza coronavirus come paravento per procedere ad una ristrutturazione, nemmeno troppo mascherata, come le mancate conferme dei contratti interinali stanno a dimostrare.

“Abbiamo dunque chiesto ai parlamentari e soprattutto agli europarlamentari di farsi parte attiva per aprire un’interlocuzione con la multinazionale, che ci è sempre stata negata – spiegano ancora i sindacati ternani – mentre sul piano nazionale serve subito una riconvocazione del tavolo al Mise per garantire che nella fase di transizione non si indebolisca il sito ternano, per questo la variabile tempo non è indifferente. Perdere quote di mercato sarebbe letale nell’ottica del mantenimento di produzioni e occupazione che è per noi essenziale”.

E proprio in tema di mercato, l’altro paletto che i sindacati hanno posto nell’interlocuzione con i parlamentari è quello della solidità dell’eventuale compratore: “Non ci interessa la nazionalità, ma la capacità di competere nei mercati globali e l’impegno a mantenere l’integrità del sito, i livelli occupazionali e gli investimenti, nuovi e già concordati, sull’ambiente”.

“È su questo – hanno concluso i sindacati – che chiediamo alla politica unità di intenti e impegno concreto, dal livello locale a quello europeo, per difendere una realtà industriale fondamentale non solo per l’Umbria ma per l’intero Paese”.

Per il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che a Terni oggi, accompagnato dai deputati azzurri Giorgio Mulè e Raffaele Nevi ha presentato le proposte del partito per il rilancio del comparto, “L’acciaio è un settore fondamentale per la nostra politica nazionale. Oggi presentiamo un piano d’azione per questo settore che prevede innanzitutto la realizzazione di un tavolo dove ci si possa confrontare con il Governo per vedere quale deve essere la strategia per il Paese”.

“La produzione dell’acciaio – ha aggiunto Tajani – deve essere difesa dalla concorrenza sleale da parte cinese, con un’azione anti-dumping e con una tassa carbone e con una strategia che preveda la valorizzazione di alcuni settori che si avvalgono dell’acciaio. Se puntiamo su questi settori (la casa, l’edilizia, le infrastrutture e l’automotive), avremo la possibilità di rilanciare un comparto strategico per l’Europa”.

Tajani ha spiegato che il piano per l’acciaio è “parte del piano per il rilancio del Paese”.