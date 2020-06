“Ast ha raggiunto il 40% di trasporto merci su treno contro la media del 5% nazionale”

TERNI – Trasformare il problema del trasporto merci generato dal lockdown in opportunità, incrementando la quota treno dal 30% di inizio anno al 40% di maggio e riuscendo così a raggiungere sempre i clienti con il servizio richiesto. È quanto ha realizzato Acciai Speciali Terni nei mesi dell’emergenza Covid, grazie alla sperimentazione di soluzioni alternative e a nuove tratte sia in Italia che all’estero.

La chiusura delle frontiere e le difficoltà generalizzate nel reperire camion hanno determinato, specialmente nel mese di marzo, problemi rilevanti nel trasporto merci. In questo contesto – si legge in un comunicato – Ast ha voluto sperimentare modalità alternative, utilizzando principalmente il trasporto ferroviario, ma anche il trasporto intermodale, ovvero una modalità di movimentazione delle merci che combina due o più mezzi di trasporto con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti su gomma, contenendo così i costi dei trasporti e le emissioni inquinanti nell’ambiente: nel caso di Ast realizzato attraverso il caricamento su camion di casse mobili trasferite successivamente su treno.

Nuove tratte così sono state sviluppate: per il trasporto verso i clienti dell’area Lombardia è stato attivato un servizio di trasporto ferroviario su una Piastra Logistica in area Milano, con ultimo miglio via strada. Per i trasporti esteri è stato applicato lo stesso principio, individuando una piastra Logistica in Olanda (Maastricht) per i clienti dell’area Benelux.

Infine per i grandi clienti tradizionalmente serviti via ferrovia attraverso la Piastra Logistica di Piadena, i cui volumi si sono mantenuti su buoni livelli, è stato attivato un raddoppio delle tracce normalmente utilizzate.

Grazie a questi interventi, che hanno comunque consentito di servire i clienti con il livello di servizio richiesto, la quota di spedizione via treno – dicono dall’Ast – è passata dal 30% al 40%. Un risultato importante, se si considera che l’obiettivo dell’Italia è di arrivare al 30% nel 2030, mentre Ast ha già raggiunto la percentuale del 40%, con l’obiettivo di farla crescere ancora: l’Azienda infatti sta già lavorando per sviluppare ulteriori opportunità di spedizioni via ferrovia, soprattutto verso clienti dell’Est Europa (Polonia, Ungheria).