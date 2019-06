Ast, firmato l’accordo al Mise sul piano industriale

È stato sottoscritto stasera al Mise dopo una due-giorni di negoziato intensi l’accordo sul piano industriale di Ast Terni dopo l’accordo del 2014 scaduto a dicembre. Un accordo che prevede circa 60 milioni di euro di investimenti confermando la strategicità del sito di Terni nel business di Thyssenkruup.



L’intesa prevede un aumento dei volumi produttivi passando da 940.000 tonnellate di acciaio ad un 1 milione ti tonnellate e inoltre sarà incrementa la produzione di laminati a freddo. Salvaguardata l’occupazione per il biennio 2018 / 20.

”Un accordo importante – dicono il coordinatore nazionale siderurgia Fim Cisl Raffaele Apetino e il segretario Fim Cisl Simone Liti – che dà prospettiva al sito di Terni, in cui anche il Governo si impegna a riconoscere la funzione strategica. Ora è necessario che il Governo sostenga la strategicità con atti concreti, come è necessario concludere quanto prima il confronto in sede territoriale per arrivare all’accordo su contratto integrativo necessario per dare una risposta economica ai lavoratori”.