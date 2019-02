Ast e ambiente, i sindacati: “E’ il momento di avviare un serio lavoro di squadra”

TERNI – “Le vicende riguardanti le questioni ambientali rappresentano un punto di fondamentale importanza rispetto alle scelte strategiche industriali di Ast ma più complessivamente per la tutela della salute dei lavoratori all’interno del sito e dei cittadini di questa comunità. Come organizzazioni sindacali abbiamo più volte messo in evidenza, attraverso prese di posizione e comunicati a mezzo stampa, il nostro punto di vista in merito al dibattito “viziato” che si sta determinando in città”.

Lo dicono i sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl, Uil, Fismic e Ugl, che sottolineano come abbiamo sempre “denunciato la pericolosità di contrapporre occupazione e salute, evidenziando, al contrario, come buone pratiche di contrattazione aziendale e territoriale possano far convivere lavoro e sostenibilità delle produzioni”.



Le organizzazioni sindacali, dopo aver ricordato di aver fatto molto su questo tema, dicono che la sfida e ancora aperta e tutta da giocare.

“Notiamo con piacere come oggi, dopo molto tempo, a fronte dell’acuirsi di un dibattito politico e cittadino, spesso strumentale, alcune dichiarazioni sui temi da noi esposti convergano sulle nostre posizioni.



Come organizzazioni sindacali – dicono – ribadiamo che, come sempre, partendo dal nostro punto di vista siamo pronti a confrontarci con tutti i soggetti che hanno a cuore le sorti dell’industria e di questa comunità, ritenendo l’esperienza fatta e le idee che abbiamo un serio valore aggiunto per i temi trattati. Forse è arrivato il momento, come abbiamo più volte richiesto, di uscire dalle dichiarazioni istituzionali personali e dalle prese di posizione strumentali, avviando un serio lavoro di squadra e di sistema per

rispondere in positivo al consolidamento e allo sviluppo delle produzioni siderurgiche sul territorio, ma soprattutto alle esigenze dei lavoratori che ancor prima , insieme a molti altri, sono cittadini”.