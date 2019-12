Ast, Burelli: “Il 2019 un anno duro, è un momento difficile per l’acciaio”

TERNI – “Il 2019 si chiude per Ast in forte controtendenza rispetto ai due passati esercizi. Non è un mistero che questo sia un periodo molto difficile per l’acciaio in Italia, in Europa e in tutto il mondo”. Lo ha detto l’amministratore delegato Massimiliano Burelli intervenendo alla messa di Natale. Dopo aver ricordato che i dazi introdotti da Trump hanno determinato il riversamento in Europa di una parte dell’eccesso di capacità produttiva asiatica, prima distribuito anche negli Stati Uniti e che la sovrabbondanza di offerta e il conseguente crollo dei prezzi sono ricaduti sulle spalle dei produttori europei “ad oggi – ha detto – permane una notevole pressione competitiva. Questa situazione, insieme al rapido rialzo del prezzo del nichel, ha comportato una flessione nei prezzi, inevitabile per mantenere quote di mercato e tenere testa alla concorrenza, diventata particolarmente aspra anche da parte degli altri produttori europei, tutti in estrema difficoltà”.

Burelli ha detto però che “l’esito di un anno così difficile sarebbe stato ben peggiore se l’Azienda non avesse adottato in questi ultimi esercizi delle azioni volte a renderla più competitiva e meno vulnerabile. Prima di tutto, puntando ad una politica commerciale che si rivolge agli utilizzatori finali, interessati ai nostri prodotti per le caratteristiche di qualità e di servizio offerte e non solo per il prezzo”.

“In una prospettiva di cambiamento – ha aggiunto – dobbiamo essere consapevoli che un’azienda deve valutare le proprie azioni non solo sulla base di obiettivi economico-finanziari, ma anche dell’impatto sociale e ambientale. In questa direzione abbiamo raggiunto risultati importanti , a partire dagli investimenti basati sul principio di economia circolare, primo fra tutti il progetto di recupero delle scorie di lavorazione che, come tutti sapete, stiamo portando avanti insieme alla società finlandese Tapojarvi Oy. Ad aprile inoltre è stato inaugurato il nuovo impianto per la generazione di vapore a recupero che consente allo stabilimento di elevare al 70% del totale la quota di vapore prodotto senza l’utilizzo di combustibili fossili e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera per un quantitativo pari a 30 mila tonnellate annue”.

Burelli ha ricordato poi l’impegno sulla legalità. “Ast – ha detto – continuerà a organizzare i LegalityDays. Per il terzo anno abbiamo condiviso la nostra esperienza in occasione del Business Integrity Day, il progetto lanciato dal ministero degli Affari Esteri in collaborazione con Transparency International insieme ad altre grandi aziende italiane , per presentare all’estero i modelli di compliance e le migliori pratiche d’integrità e anticorruzione . Acciai Speciali Terni potenzia la sua presenza all’interno dell’Ocse, entrando a fare parte della Task Force che si occupa di lotta alla corruzione nel mondo del business. Grazie a tutte queste iniziative, AST è tra le prime otto grandi aziende in Italia e prima acciaieria in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO 37001 – Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione”.

L’ultimo passaggio dell’intervento è sulla sicurezza sul lavoro: “in tema di sicurezza non si fa mai abbastanza e finché ci sarà un infortunio non saremo soddisfatti. Fare in modo che le persone rispettino le regole, migliorino le proprie performance e quelle dei colleghi è un punto su cui stiamo lavorando e su cui dovremo fare sempre di più.

Il traguardo che vogliamo raggiungere è Zero Infortuni. “Il nostro percorso di miglioramento continuo – ha concluso – ha come obiettivo principale quello di trasformare la qualità della nostra vita lavorativa, rendendola più sicura, serena e gratificante. È un impegno e una promessa che facciamo a noi stessi e ai nostri cari”.