Ast, accordo per la cassa integrazione per 700 operai per 13 settimane

TERNI – C’è l’accordo all’Ast per 13 settimane di cassa integrazione ordinaria per 700 lavoratori su 2.353 dipendenti. L’intesa è stata siglata nel pomeriggio presso la sede di Confindustria di Terni nell’incontro tra direzione aziendale di Ast e organizzazioni sindacali dei metalmeccanici.

Lo stesso accordo prevede una modalità di gestione della Cig tale da tutelare il mantenimento di un “zoccolo” di 80 ore di ferie maturate, la rotazione tra i lavoratori, la garanzia della maturazione degli istituti indiretti e differiti, la possibilità di integrazione volontaria con PAR individuali.

I sindacati di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb, al termine dell’incontro, hanno detto che quanto sottoscritto utile ”è esclusivamente a garantire i lavoratori, al fine di evitare che, soltanto in applicazione dei termini di legge, l’Azienda potesse gestire la Cig unilateralmente e senza regole.

È vergognoso che, nonostante gli incontri svolti, la delegazione aziendale non abbia volutamente fornito, sebbene richiesto insistentemente da parte della delegazione sindacale, dati indispensabili per esaminare, alla luce delle difficoltà di mercato presenti, le possibili prospettive future e conseguentemente i possibili scarichi produttivi.

L’azienda – continuano i sindacati – che ha dichiarato di conoscere perfettamente il piano operativo di ottobre, si è rifiutata di renderlo noto durante la discussione, posticipando tali informazioni al giorno 3 ottobre 2019. La stessa azienda si è limitata semplicemente a dichiarare che la Cig, per ora, sarà soltanto per i giorni 4/5/6 ottobre 2019 con dettagli di reparto e d’impianto che saranno forniti alla Rsu.

Riteniamo questo atteggiamento irresponsabile e non corretto nei confronti delle maestranze, perché si continua ad omettere dati dirimenti, come i piani produttivi futuri, che ovviamente generano anche una forte incertezza rispetto a possibili prossimi stop impiantistici”.

Il 3 ottobre Le organizzazioni sindacali hanno già in programma un incontro con l’amministratore delegato di Ast.

”Riteniamo – continuano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb – che i lavoratori di Ast meritino altri atteggiamenti, comportamenti più seri e coerenti da parte dell’attuale management, il quale, vorremmo ricordare, ha ribadito anche negli incontri precedenti che intende mantenere gli impegni rispetto al milione di tonnellate per l’anno 2019/2020, come sottoscritto al ministero.

È evidente che rispetto alle difficoltà contingenti, non solo di mercato, ma anche societarie di ThyssenKrupp, il proseguo di tali atteggiamenti aziendali, nonché di queste modalità di gestione e relazionali, non fa altro che alimentare preoccupazioni, dubbi ed incertezze tra i lavoratori generando un clima lavorativo caratterizzato da diffidenza e non serenità nelle attività quotidiane”.