Ast: “A tutti lavoratori forniti i dispositivi di protezione individuale”

“Il settore metalmeccanico nella provincia di Terni è sostanzialmente fermo, abbiamo ricevuto richieste per ammortizzatori dedicati all’emergenza COVID-19 per oltre 6000 lavoratori che rappresentano più dell’80% dell’intera forza lavoro. Sono pochissime le aziende in questo momento in attività e anche quelle legate alle filiere essenziali sono aperte in modalità ridotta”. Lo dicono i segretari regionali […]