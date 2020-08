Associazione Bruna Vecchietti sfrattata, appello del Centro studi Malfatti: “Dategli una sede”

TERNI – Riceviamo dal Centro Studi Malfatti e pubblichiamo l’appello contro lo sfratto dell’associazione Bruna Vecchietti

“Abbiamo appreso la notizia che l’Associazione Bruna Vecchietti che oltre ad avere lo sfratto l’attuale sede non risponde ai requisiti delle regole anticovid.

Per chi non è informato l’associazione in questione svolge un importante azione sociale a sostegno delle persone vulnerabili. L’attività della suddetta associazione è a sostegno di oltre 70 nuclei familiari,che sfortunatamente sono in continuo aumento, grazie alla distribuzione di generi alimentari di prima necessità,vestiario e giocattoli per i bambini.



Oltre allo sfratto ricevuto per scadenza del contratto di affitto avvenuto nel 2019 ora si apprende che i locali non hanno i requisiti anticovid.



Oggi gli operatori sono posizionati sul marciapiede fuori dalla porta della sede con un tavolino per distribuire cose ai bisognosi ed ascoltare le loro problematiche, crediamo che oltre alle regole sulla privacy non è alquanto rispettoso che tutti possano udire le problematiche di chi si rivolge a loro, ma è l’unico modo per non sospendere l’attività.



La loro necessità e di una sede con almeno due stanze,pertanto non è una grande richiesta, inoltre si pensi che nella attuale sede non hanno mai avuto il riscaldamento ed hanno sopperito a ciò svolgendo il servizio in inverno con cappotto cappelli e sciarpe.



La Presidente ha fatto richiesta già da tempo al comune per ricevere in comodato locali idonei a poter continuare a svolgere l’importante impegno sociale,ma ad oggi dal Comune nessuna risposta.



Siamo pertanto ad unirci all’appello dell’Associazione stesso al fine che l’istituzione municipale conceda loro locali idonei per poter continuare ad essere di sostegno alle famiglie bisognose composte da anziani, immigrati, italiani disoccupati con figli.



Visto il campo di impegno anche la Diocesi potrebbe concedere dei locali a questa associazione, poiché siamo certi che il vescovo Mons. Giuseppe Piemontese sempre dalla parte dei poveri e bisognosi e di chi si adopera per il loro sollievo,non rimane sordo a tali appelli”.