Assisi, traffico di stupefacenti arrestato un minorenne

ASSISI – Sale il numero degli arrestati nell’operazione Cocktail contro il traffico di stupefacenti. Nei guai ora anche un minorenne.

Lo scorso 29 maggio i carabinieri avevano eseguito 7 misure di custodia cautelare e ad un arresto in flagranza di reato per violazione della normativa sugli stupefacenti. A seguito di richiesta avanzata dal pm Flaminio Monteleone, sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, seguita alle indagini dell’aliquota operativa del nucleo operativo dei carabinieri, il gip ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità a carico di un minorenne, di soli 16 anni. Secondo gli investigatori, il ragazzino era uno dei pusher più attivi impegnati nella piazza di Santa Maria degli Angeli, costantemente impiegato dagli altri sodali per la cessione di cospicui quantitativi di cocaina nei confronti di una nutrita clientela. L’attività di spaccio attribuita al minore è state ricostruita attraverso una certosina attività di pedinamenti e servizi di osservazione condotta dagli investigatori nella frazione di Santa Maria degli Angeli.

In più occasioni è stato notato il minore spostarsi per le vie cittadine in bicicletta, pensando così di eludere i controlli e non destare il minimo sospetto per poi, lontano dagli occhi indiscreti dei residenti e dei turisti, consegnare le dosi di sostanza abilmente occultate all’interno dei calzini. Numerosi sono stati i recuperi effettuati a carico degli acquirenti immediatamente dopo le cessioni.