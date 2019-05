Assisi, spaccio di cocaina: 5 spacciatori agli arresti e 2 con l’obbligo di dimora

ASSISI – I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione italo-albanese dedita allo spaccio di cocaina nella zona tra Assisi e Bastia Umbra. A conclusione dell’operazione Cocktail sono stati eseguiti 5 arresti, di cui quattro ai domiciliari e uno in carcere, e due obblighi di dimora.

L’operazione è partita da alcune segnalazioni di spaccio nei pressi di un noto locale della movida, a Santa Maria degli Angeli. I carabinieri hanno avviato una serie di appostamenti. Attraverso intercettazioni telefoniche, sono stati individuati gli spacciatori tra cui un italiano e sei albanesi, tutti della zona, alcuni dei quali titolari di attività commerciali. Il primo arresto risale a luglio dello scorso anno quando è stato bloccato un corriere in possesso di cento grammi di cocaina. Secondo quanto accertato dai carabinieri il traffico, i pusher, legati anche da rapporti di parentela (tra gli indagati vi sono due padri con i rispettivi figli), si scambiano informazioni con i clienti a cui gli stessi spesso rifornivano cocaina a credito per poi passare a minacce e intimidazioni per ottenere la riscossione, creando con gli assuntori un legame fondato sulla dipendenza e sulla paura di ritorsioni.

L’italiano sarebbe entrato nel giro come assuntore salvo poi diventare a sua volta spacciatore con la funzione di intermediario, procacciatore di clienti e addetto alle consegne. Nei suoi confronti, come per altri quattro pusher è stata eseguita la misura degli arresti domiciliari. Due stranieri sono stati invece sottoposti all’obbligo di dimora e di presentazione quotidiana al Comando Stazione Carabinieri.

Più grave la posizione di un albanese di 57 anni, per il quale il giudice ha disposto l’accompagnamento al carcere di Capanne.