Assisi, nasconde un chilo di marijuana in una botte: arrestato un giovane

ASSISI – Ha nascosto un chilo di marijuana in una vecchia “botte” in cemento, a Rivotorto di Assisi, ma è stato visto più volte armeggiare intorno al manufatto. I militari, nel perlustrare la via, hanno notato il manufatto posizionato a bordo strada ove all’interno erano state abilmente celate quattro buste di nylon contenenti “erba”. I carabinieri hanno immediatamente attivato il servizio di osservazione ritenendo probabile che il giovane tornasse a prelevare droga nel corso della giornata per consegnarla ai clienti. Ed effettivamente, poco dopo il ragazzo è sopraggiunto a bordo della propria autovettura; sceso dal mezzo si è avvicinato con fare furtivo al manufatto ed ha tentato di prelevare un po’ di stupefacente, ma è stato immediatamente fermato dai militari.

La successiva perquisizione dell’auto ha consentito di trovare, nella tasca porta oggetti lato conducente, una busta di cellophane trasparente con all’interno due grammi della stessa sostanza pronti per lo spaccio oltre a bustine vuote e altro materiale per il confezionamento. Nell’abitazione gli uomini dell’Arma hanno proceduto al sequestro del bilancino elettronico di precisione, che il giovane teneva tranquillamente sopra al proprio comodino.

Per lui è scattato l’arresto per la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente. L’uomo, di origini straniere ed incensurato, è stato tradotto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo.