Assisi, controlli sui parcheggiatori abusivi: tre denunce e un arresto

ASSISI – Nel fine settimana i carabinieri di Assisi, in collaborazione con la polizia locale hanno effettuato controlli più incisivi anche per contrastare il fenomeno dei “parcheggiatori abusivi”, soprattutto nei pressi delle basiliche.

Uno degli stranieri dediti a tale attività ha dichiarato di non possedere documenti, motivo per cui i carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti utili alla sua identificazione, da cui è emerso che l’uomo, oltre ad avere numerosi alias, era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria di Firenze per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, del tipo eroina e marijuana.

L’uomo, nigeriano richiedente asilo, è stato arrestato e accompagnato al carcere di Capanne.

A Santa Maria degli Angeli, per altri tre parcheggiatori abusivi, sempre originari della nigeria, è scattata la denuncia in stato di libertà per rifiuto di esibire documenti di riconoscimento e recidiva nell’esercizio di parcheggiatore abusivo. I tre erano infatti già stati sanzionati con provvedimento definitivo per attività non autorizzata di parcheggiatore. I controlli di numerosi veicoli, effettuati in tutto il territorio di competenza hanno portato anche a una denuncia per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.