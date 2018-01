Assisi, 6 denunce e decine di controlli: il bilancio dei carabinieri

ASSISI – E’ di sei denunce e decine di controlli il bilancio del servizio a largo raggio, effettuato dai militari della Compagnia Carabinieri di Assisi. Nello specifico i militari hanno controllato complessivamente 110 persone, 10 locali pubblici e 63 automezzi.

Il servizio, che ha visto il massiccio impiego di militari (24) e mezzi (11) con i colori d’istituto con l’ausilio anche dei militari della S.O.S (Squadra Operativa di Supporto) del 9° Battaglione Sardegna, ha interessato le più importanti arterie stradali nonché i luoghi particolarmente frequentati da soggetti con pregiudizi di polizia e tossicodipendenti.

Sono stati denunciati in particolare un 47enne di Assisi, per ricettazione in quanto trovato in possesso di un motociclo storico risultato provento di furto nel mese di maggio 2007, che è stato restituito al legittimo proprietario; un 21enne di Bastia Umbra per rifiuto di dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana ed è stato segnalato anche alla Prefettura quale assuntore e gli è stata ritirata la patente.

Denunciati anche un altro coetaneo di Bastia Umbra e una perugina di 35 anni per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, un 34enne di Assisi per guida sotto l’influenza dell’alcool e un 50enne di Assisi per rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza.

Particolare attenzione è stata posta inoltre all’annoso problema dei c.d. “parcheggiatori abusivi” nelle zone limitrofe alle Basiliche ed ai supermercati, dove sono stati sorpresi otto cittadini stranieri.