TERNI – All’ultima edizione del festival Popoli e Religioni un suo quadro è stato scelto per rappresentarne la locandina. E’ stata questa una riscoperta quasi casuale di Vittorio Gabassi pittore. Artista ternano, musicista, Gabassi da più di un decennio ha deciso di mettere da parte il pennello per dedicarsi esclusivamente alla musica, anche se, nella sua produzione, musica e pittura da sempre si intrecciano in maniera complementare e speculare. L’incontro con l’Istess di Stefania Parisi e la collaborazione con il festival, hanno dato il là ad una mostra che si è tenuta in questi al cenacolo San Marco dal titolo “Vittorio Gabassi tra arte e vita”. E’ stata l’occasione per conoscere meglio l’artista, l’uomo e il suo percorso di vita e di artista.