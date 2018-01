“Arpa, è legittima la permanenza di Ganapini?” Nevi (FI) annuncia un’interrogazione

TERNI – Nuove disposizioni antismog entreranno in vigore lunedì 22 gennaio. Le nuove misure riguardano il traffico e l’utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomassa, come i camini. Il sindaco Leopoldo Di Girolamo ha firmato infatti due nuove ordinanze per limitare le emissioni in atmosfera del Pm10, vista la criticità dei valori delle […]