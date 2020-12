Araba Fenice: i concerti gratis e in streaming. Si inizia l’8 con “Tango barocco”

“La grande musica classica, a casa tua”. Questo è il titolo del nuovo ciclo di concerti in streaming che propone l’associazione Araba Fenice per adeguare l’offerta a questo periodo di emergenza sanitaria.



“Non possiamo ancora riscoprire la libertà di andare ad ascoltare un concerto in un teatro o in un auditorium – dichiarano gli organizzatori – ma vi presentiamo l’avvio della 24esima Stagione, con quattro concerti in streaming che potrete vedere e ascoltare sul nostro canale YouTube Assarabafenice completamente gratuiti, grazie al sostegno della Fondazione Carit, e degli Assessorati alla Cultura della Regione Umbria, del Comune di Terni e del Comune di Guardea”.



Il primo appuntamento è l’8 dicembre alle ore 17 con Tango Barocco insieme al fisarmonicista Massimo Signorini e alla Soprano Maria Salvini.



Nel sito www.assarabafenice.it è possibile visualizzare tutto il programma fino a marzo 2021. L’associazione Araba Fenice fa sapere a coloro che intendono sostenere il progetto facendo la tessera associativa per la prima volta o rinnovandola, che online è possibile scaricare il documento da compilare e da rinviare tramite mail a: info@arabafenice.it unitamente al versamento della quota prevista.