“Aprire la casa museo di Elia Rossa Passavanti”, consegnata al sindaco la petizione

TERNI – E’ stata consegnata questa mattina al sindaco Latini la petizione popolare per “aprire la casa museo di Elia Rossi Passavanti”. Sono 500 le sottoscrizioni, affinché​ l’obbiettivo dell’apertura della casa museo di Elia Rossi Passavanti si realizzi il prima possibile.

“La casa museo deve nascere – dicono i promotori – non solo per rispetto della volontà del Passavanti, ma deve rappresentare per la città di Terni un polo di cultura storica, umanistica, giuridica in linea con la formazione e gli studi dell’eroe ternano.

Immaginiamo quindi un luogo di cultura di livello nazionale in rapporto con la casa di D’annunzio a Pescara, con il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera; dove il “luogo museo” sia di insegnamento di vita, di formazione per le nuove generazioni, e non un semplice spazio espositivo.

Nell’adiacente Palazzo Carrara potrebbero essere esposti i documenti dell’archivio Passavanti, dando rilievo anche all’opera della moglie di Passavanti, Margherita Incisa di Camerana, crocerossina, e fra le poche donne a partecipare all’Impresa Fiumana.

La cultura è politica, cioè politica di sviluppo del territorio.

La città di Terni ha “fame di memoria” , ha bisogno, soprattutto in questo periodo di crisi, di ritrovare quei riferimenti della sua storia che l’hanno resa grande e le hanno dato quel ruolo di città di lavoro e di ingegno per i quali si è distinta in Italia e nel mondo.

Certi che questo nostro appello verrà ascoltato”.

Alla petizione è stato allegato l’atto di indirizzo del consigliere Michele Rossi (Terni Civica) che ha la stessa finalità e che è già stato votato favorevolmente dalla competente commissione consiliare permanente e che presto approderà in consiglio comunale