Appello dell’Astrolabio: “Fontana di Piazza Tacito: si fermi questo intervento bluff”

TERNI – Troppe risorse per i mosaici della fontana di Piazza Tacito quando le emergenze del patrimonio storico artistico della bassa Umbria sono altre e più rilevanti. E’ questo in sintesi il senso di un intervento dell’associazione L’Astrolabio che invita la Soprintendenza a rivedere le proprie valutazioni.

“Abbiamo appreso dagli organi d’informazione che la nostra città è “costretta” dalla Soprintendenza a musealizzare i mosaici della fontana di piazza Tacito, sebbene da un’approfondita relazione del funzionario responsabile (Federico Nannurelli) risulta che gli stessi sono stati realizzati nel 1961 e non sono quelli originali andati perduti sotto i bombardamenti – dice l’Astrolabio – quanto divulgato fa emergere i motivi tecnici che hanno fatto cadere i mosaici, ovvero nel ‘61 furono ricostruiti con la tecnica alla romana, ovvero con tessere calcaree che al contatto con l’acqua nel tempo si sono nella quasi totalità staccate”.

“Oltre questa evidenza si rimane basiti sui costi “mostre” per il distacco e la musealizzazione di mosaici “falsi”, ma non da meno l’intera operazione di ricostruzione del falso storico ovvero : 1.102.409,34 euro – prosegue l’associazione presieduta da Giuseppe Rogari – Con i fondi spesi per realizzare questo incredibile “bluff” si potrebbe risanare un monumento del nostro patrimonio storico artistico “autentico” e con i fondi della Fondazione Carit recuperare opere d’arte che rischiano di scomparire. Per fare un esempio del nostro ambito segnaliamo che con le cifre fatte investire alla Fondazione Carit (per la seconda volta il primo restauro 1995 per lire 100.000) si potrebbero recuperare tutti i magnifici affreschi della volta di Santa Maria Maggiore, lesionati dal terremoto.

Tutta questa storia evidenzia come la mancanza in loco della Soprintendenza ha causato l’ennesimo danno al nostro territorio,verrà creato un mosaico falso e si musealizzerà un altro mosaico falso, ma si lasceranno mandare in malora opere d’arte di valore autentiche”.

“La nostra Associazione lancia un appello – conclude l’Astrolabio – affinché venga rivisto l’intero intervento in un momento per la nostra città così difficile dal punto di vista economico”.