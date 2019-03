Appello bipartisan per il Thyrus: 15 consiglieri firmano la richiesta

TERNI – Quindici consiglieri, presenti questa mattina in 1° e 2° commissione, in rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale hanno firmato la richiesta di rimozione della statua del Thyrus dai giardini di via Campo Fregoso, statua oggetto, nei giorni scorsi, di un atto vandalico che l’ha pesantemente danneggiata. Ecco la sintesi del documento: “Preoccupati per possibili attacchi futuri, si chiede al sindaco e agli assessori competenti, che la stessa venga rimossa immediatamente rimossa dal luogo dove si trova e collocata in uno più sicuro. In attesa di essere restaurata per poi collocarsi nel luogo deciso da questo consiglio comunale nella delibera 116 del 3.12.2018 (atrio Palazzo Spada n.d.r). Si rammenta che la proprietà del bene è del Comune e che da questa ne derivano gli obblighi di giusta conservazione”.

Il documento è stato firmato da Michele Rossi (Terni Civica); Doriana Musacchi, Paolo Cicchini, Sara Francescangeli, Giulia Silvani; Anna Maria Leonelli (Lega), Paolo Angeletti (Terni Immagina), Federico Brizi (gruppo misto); Orlando Masselli (Fdi); Francesco Filipponi (Pd); Alessandro Gentiletti (Senso Civico); Lucia Dominici (Fi); Thomas De Luca, Luca Simonetti (M5s).