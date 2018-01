“Aperte le porte di Villa Palma”, Terni città Futura: “L’ennesimo sfregio”

TERNI – Un altro “sfregio” a Villa Palma è quello segnalato ancora una volta dal presidente dell’associazione Terni Città Futura, Michele Rossi. L’edificio in abbandono da anni è stato “violato” per l’ennesima volta: le porte sono state aperte e ora gli affreschi sono in “balia” di chiunque.

“Cosa ci sia ancora altro da saccheggiare – dice Michele Rossi – proprio non si capisce, visto che ormai tutto ciò che si poteva è stato asportato nel corso di tutti questi anni di abbandono”.

Rossi racconta che “ad oggi la porta principale di Villa Palma è ancora nuovamente spalancata a chiunque. Un più comodo ingresso rispetto all’arrampicarsi sulle impalcature per raggiungere le finestre aperte e da quelle calarsi all’interno”.

“L’apertura della porta – fa notare il presidente dell’associazione Terni Città Futura – ha richiesto sicuramente più tempo, notevole impegno ed idonei mezzi; si sono dovute tagliare le spesse spranghe di ferro saldate con l’intervento di generale messa in sicurezza e di puntellamento interno dello storico edificio. Un lavoro di effrazione non improvvisato ma organizzato”.

“Ma tutto questo per cosa? – si chiede Michele Rossi – Per il gusto di penetrare in un edificio chiuso pensando di trovare chissà quale tesoro oppure per provare la sensazione di entrare in un luogo reso da poco inaccessibile e inviolabile? Oppure per scrivere sui muri e imbrattare i preziosi affreschi? Fatto sta che chi vi entra può solo stupidamente mettere a repentaglio la propria incolumità. E’ per questo che prima di rendere pubblico l’accaduto abbiamo, come Terni Città Futura informato la Soprintendenza Regionale (che recentemente sembra dimostrare una rinnovata sensibilità per le sorti della Villa), il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri e il Comune di Terni che siamo certi si faranno da tramite con la proprietà perché questa intervenga”.

Il presidente di Terni città Futura fa notare, sulla questione della proprietà, che è notizia di questi giorni il fallimento della Spoleto Credito e Servizi dopo la revoca del concordato. “Questo – commenta Michele Rossi . si aggiunge così al precedente fallimento della Scs Gestioni Immobiliari (partecipata dalla Spoleto Credito e Servizi) nel cui capitale immobiliare rientra anche la storica villa ternana. Si avvicina dunque il giorno in cui la Villa con tutta la circostante vasta area edificabile verrà messa in vendita tramite asta giudiziaria”.