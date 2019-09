Anziano a piedi da Spoleto a Terni, soccorso e salvato dalla polizia stradale

TERNI – Camminava a piedi sulla Strada Flaminia, all’altezza di Strettura, e barcollando tra la banchina e la corsia di marcia procedeva verso Terni. E’ stato salvato dalla polizia stradale. E’ accaduto qualche giorno fa.

La sala operativa della polizia stradale di Terni appena ricevuta la prima segnalazione aveva subito inviato una pattuglia.

Gli agenti, salendo verso Spoleto, giunti all’altezza di Strettura e non notando anomalie, hanno continuato la marcia fino ad arrivare intorno al km 111+900, in un tratto di strada pieno di curve a visibilità limitata e hanno notato l’aziando che, barcollando, scendeva a piedi verso Terni, in un tratto di traffico intenso, soprattutto per la circolazione di mezzi pesanti ed industriali.

La persona ha rischiato seriamente di essere investito, soprattutto dopo le numerose curve che limitano la visibilità dei conducenti. Gli agenti hanno notato distintamente che i veicoli schivavano l’uomo all’ultimo momento.

Appena vista la pattuglia, l’anziano ha tentato di attraversare la strada per raggiungere gli operatori, nonostante questi gli gridassero di rimanere fermo dove era.

I poliziotti, però, hanno notato anche un mezzo pesante che stava sopraggiungendo. Per evitare che investisse l’anziano, con manovra veloce e repentina, hanno invertito immediatamente la marcia e si sono posti con l’auto di servizio a protezione della persona in difficoltà rischiando la loro stessa vita.

Il mezzo pesante, vista la manovra del veicolo con i lampeggianti e la sirena in funzione, ha frenato bruscamente ed è riuscito a fermarsi prima del veicolo della polizia stradale.

Nonostante questa manovra, l’anziano ha tentato di attraversare di nuovo la strada Flaminia dicendo che voleva tornare a casa. A questo punto i poliziotti, vedendo che si trattava di un anziano spaventato e stremato dalla paura, lo hanno tranquillizzato e lo hanno fatto salire sul veicolo di servizio per farlo calmare.

L’uomo, un perugino di 87 anni, trovando conforto negli operatori ha raccontato la sua vita di uomo rimasto solo, alloggiato presso una residenza per anziani nello spoletino, ma senza alcun parente se non un lontano nipote con cui era in contatto ma che abita fuori regione. Ha detto che voleva fare una passeggiata e che si era incamminato sulla strada in direzione di Terni senza una particolare meta.

Ha detto anche che però si era stancato di camminare e voleva tornare nella residenza che, da qualche anno, era la sua casa; a questo punto i poliziotti lo hanno riaccompagnato nella struttura prendendo diretti contatti con i responsabili per affidargli quello che era diventato, nel frattempo, “nonno Piero”.

Sinceri e accalorati ringraziamenti sono stati espressi anche dal nipote di Piero che ha chiamato la sezione polizia stradale di Terni per manifestare la propria riconoscenza e gratitudine.