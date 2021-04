Anci accoglie e promuove il “Vaccine day” di domani e saluta il direttore Braganti

Anci Umbria accoglie e promuove l’iniziativa della Regione Umbria con il “Vaccine day” di domani, domenica 25 aprile, in cui saranno anticipate le vaccinazioni di 5000 ultraottantenni prenotati per maggio e giugno. Si somministrerà il vaccino Moderna e gli appuntamenti verranno dati nel distretto sanitario di residenza.

Ai destinatari è stato inviato un sms con indicazione del punto vaccinale in cui recarsi e l’orario dell’appuntamento.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare tutti i giorni dalle 8 alle 20 il Numero Verde dedicato 800.192.835. Inoltre, i team vaccinali contatteranno i cittadini cui non è arrivata la notifica tramite sms, per confermare l’appuntamento.

Con l’occasione, Anci Umbria dà il benvenuto, a nome di tutti i sindaci dell’Umbria, al neo direttore Braganti: “La sanità – afferma Toniaccini – è fiore all’occhiello della nostra regione e anche in questo momento così difficile e particolare ha dimostrato grande capacità di risposta. C’è un pool di professionisti, fra personale medico, infermieristico e amministrativo, di alto livello. Una eccellenza riconosciuta anche su scala nazionale. Siamo certi che il neo direttore, con la sua pluriennale esperienza nel campo, professionalità e capacità consolidate, saprà portare la sanità umbra a livelli ancora più alti. Ci attendono sfide importanti che sapremo vincere, insieme a tutti i Comuni dell’Umbria”.