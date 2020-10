Ameria Festival, ultimo atto. Premio “Barbarossa” al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano

AMELIA – Si chiude anzitempo e con una brusca frenata che lascia fuori dal cartellone 4 attesissimi spettacoli, l’ottava edizione dell’Ameria Festival. L’ultimo atto, come da tradizione, è stata la consegna – quest’anno “virtuale” – del Premio Barbarossa, giunto alla 24esima edizione e assegnato al giornalista, scrittore e direttore del Tg2 Rai, Gennaro Sangiuliano.

L’annuncio è stato dato durante la videoconferenza di Sangiuliano sulla geopolitica mondiale in diretta sulla pagina Facebook dell’Ameria Festival lo scorso giovedì 29 ottobre.

Il riconoscimento, intitolato all’imperatore svevo il cui leggendario assedio di Amelia è raffigurato nello splendido telone del settecentesco Teatro Sociale e dipinto da Domenico Bruschi, viene assegnato dal 1995 da parte della “Società Teatrale” che premia le personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte, della politica e del giornalismo che si sono particolarmente distinte per il contributo culturale e sociale apportato con le loro opere.

Le motivazioni dell’assegnazione a Sangiuliano

La breve motivazione dell’assegnazione a Sangiuliano della targa argentea (che riproduce il telone del Teatro raffigurante il Barbarossa all’assalto della Città) e letta in diretta dal presidente della Società Teatrale, Riccardo Romagnoli, cita “la brillante carriera del giornalista nel mondo della carta stampata, che lo ha visto direttore di quotidiani, nonché prestigioso inviato d’economia e di politica: settori, in cui, anche come prolifico scrittore di impegnativi saggi di storia e d’attualità politica, ha dato prova di accurata preparazione documentale, di rigore metodologico e di rara capacità espressiva”.