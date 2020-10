Ameria Festival, è Mozart il protagonista del secondo week-end di eventi

AMELIA – Il secondo week-end dell’Ameria Festival 2020 porterà sul palco del Teatro Sociale di Amelia due opere dell’immortale Amadeus. Una serata, quella di venerdì 9 ottobre, dedicata al virtuosismo di Mozart con due fra i suoi più grandi capolavori: il “Concerto per pianoforte e orchestra n.23 in La maggiore k 488” e la “Sinfonia n. 40 in sol minore k550”. Altrettanto virtuose e dense di talento sono le mani del giovanissimo e pluripremiato pianista Raffaele Battiloro, protagonista assoluto della serata.

Raffaele Battiloro, 21 anni, è nato a Torre del Greco e ha iniziato gli studi di pianoforte all’età di quattro anni. È entrato in conservatorio col massimo dei voti all’età di 7 anni e nel 2017. A soli 18 anni si è diplomato con la menzione d’onore. Ha sostenuto masterclass di grande livello con importanti nomi tra cui Aldo Ciccolini, Michele Marvulli, Benedetto Lupo. Ha studiato per due anni con Dominique Merlet a Parigi e, attualmente, si sta perfezionando con il Maestro Riccardo Risaliti a Firenze. Si è esibito in importanti stagioni concertistiche e ha ricevuto vari premi, tra cui il prestigioso “Premio Alkan” di Piacenza.

“È un doppio onore per noi offrire al pubblico del Festival due talenti – spiega il presidente della Società Teatrale, Riccardo Romagnoli – Il primo è quello dell’immenso Mozart, inesauribile fonte di spirituale godimento tanto per gli esecutori quanto per gli ascoltatori. L’altro è quello del giovanissimo musicista che, a soli 21 anni, rappresenta già una promessa internazionale”.

Raffaele Battiloro sarà accompagnato dall’orchestra “Europa Musica” diretta dal Maestro Sergio La Stella,

Sabato 10 ottobre la serata omaggio a Pino Daniele

Nell’olimpo della musica c’è spazio anche per il genio contemporaneo di Pino Daniele, che sarà omaggiato, sabato 10 ottobre alle 20.30, dagli sperimentati musicisti del “Gruppo Mediterraneo”, una fra le band storiche della musica popolare italiana.

Giulio D’Agnello (chitarra e voce), Antonello Solinas (basso) e Diego Guarino (percussioni), si ritroveranno insieme sul palco del Teatro Sociale, per rievocare le atmosfere pop-blues del celebre cantante partenopeo prematuramente scomparso, che resta, ancora oggi, fra i più significativi riferimenti per la formazione artistica e stilistica di intere generazioni di musicisti.