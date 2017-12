Amelia, il sindaco Pernazza: “Ricostruiremo le mura come erano prima del crollo”

AMELIA – “Ricostruiremo le mura come erano prima del crollo”. Lo ha detto il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, durante la conferenza stampa di fine anno tenuta oggi in Provincia per fare il punto sull’attività amministrativa del 2017. Insieme alla giunta il sindaco ha ricordato che è già stata recuperata l’area adiacente la porzione crollata nel 2016 dove sono stati ricavati 40 posti auto a servizio della città e che la sovrintendenza ha già stanziato 500mila euro e sta approntando un progetto per il recupero della prima parte delle mura. “C’è l’impegno della Regione – hanno aggiunto la Pernazza e l’assessore ai lavori pubblici, Avio Proietti Scorsoni – a reperire il resto delle risorse mancanti per il completamento dei lavori”.

Per il sindaco quello appena trascorso è stato un anno positivo che ha visto impegnata l’amministrazione su tre grandi filoni: Le mura, il centro storico e i giardini pubblici. “Al centro – hanno annunciato sempre sindaco e assessore alle opere pubbliche – stiamo terminando i lavori al complesso di Sant’Agostino che ospiterà anche servizi importanti come Inps e Agenzia delle entrate perché siamo convinti che la città antica viva se ci sono servizi all’utenza il cui accesso sarà facilitato anche dagli ascensori”.

Sempre per il centro storico la Pernazza si è anche soffermata sul prossimo recupero e riqualificazione di Piazza Marconi “che sarà – ha detto – il punto di partenza per la rivitalizzazione della parte alta del borgo antico e in generale della città vecchia dove a gennaio partirà anche il primo varco elettronico”. Sottolineature importanti, da parte dell’amministrazione, anche sul recupero di tutti i giardini pubblici. “Sarà fatto – ha detto il sindaco – entro il 2018 ed avrà due importanti significati. Il primo quello di offrire un bel biglietto da visita ai turisti e il secondo di venire incontro al sentiment dei cittadini che sono molto legati ai loro spazi pubblici”.

Sul fronte più strettamente amministrativo la Pernazza ha annunciato di voler proseguire nella valorizzazione del personale comunale e sull’intenzione di procedere a nuove assunzioni, mentre ha sottolineato la scelta dell’ente di abbattere anche fino al 50 per cento la Tari e l’addizionale comunale per le famiglie meno abbienti. “Per tutti poi – ha aggiunto – abbiamo lasciato le tasse invariate”.

Sui lavori pubblici l’assessore Proietti Scorsoni ha illustrato il rilancio del progetto della variante alla 205 Amerina, la nuova pubblica illuminazione e i progetti per il decoro urbano, mentre il sindaco ha fatto presente che è partito il nuovo sistema di gestione delle mense scolastiche con centro di cottura unico. Sul fronte culturale proseguiranno i rapporti con Vittorio Sgarbi, si avvieranno campagne di scavi con l’Università della Tuscia e il governo cinese e si proseguirà nella promozione del Germanico come asset fondamentale dell’offerta turistico-culturale amerina.

Infine grande importanza è stata data ancora al Rio Grande. “C’è un tavolo tecnico – ha concluso la Pernazza – che sta elaborando un piano di intervento che dovrebbe essere risolutore di tutte le problematiche del bacino, restituendolo così agli amerini i quali ne sono fortemente affezionati”.