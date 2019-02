Amelia, scontro tra un furgone e un auto, tre feriti tra cui un bambino

TERNI – Da lunedì 4 marzo la struttura di Medicina Interna, diretta dal professor Gaetano Vaudo, apre tre nuovi ambulatori per pazienti a rischio cardiovascolare: uno per la diagnosi e il trattamento delle cosiddette dislipidemie, come l’aumento di colesterolo e trigliceridi nel sangue (attivo di venerdì), uno per la diagnostica strumentale vascolare (lunedì) e un altro dedicato alle visite per l’osteoporosi (giovedì). Le nuove attività, […]