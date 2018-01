Amelia, scattata viabilità alternativa per nuova scuola materna di via San Secondo

AMELIA – Una viabilità alternativa è stata definita e resa nota dall’amministrazione comunale per raggiungere la nuova scuola materna di Strada di San Secondo. Lo rende noto l’assessore alle infrastrutture, Avio Proietti Scorsoni, che sottolinea l’attuale mancanza di fondi da parte del Comune per realizzare una nuova strada.

“Come già preannunciato – spiega infatti l’assessore – siamo costretti ad indicare un percorso sostitutivo per raggiungere la scuola in attesa di trovare risorse per realizzare la strada definitiva. Durante la prossima estate comunque miglioreremo ulteriormente le condizioni viarie. Per la viabilità definitiva – informa Proietti Scorsoni – abbiamo già partecipato ad un bando pubblico che purtroppo non abbiamo superato.

Confidiamo che ne arrivino altri per parteciparvi nuovamente”. In collaborazione con i vigili urbani, il Comune ha quindi stabilito un piano viario che da ieri, giorno di riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, dovrà essere utilizzato per raggiungere la materna: Via del Mattatoio, Via Alexander Langer con immissione su strada brecciata a senso unico discendente in direzione scuole medie, Strada di San Secondo a doppio senso di circolazione fino alla scuola materna.

L’assessore informa che è possibile anche un altro percorso: Strada brecciata di San Secondo a doppio senso di circolazione sino a Via Olof Palme ed infine immissione su Via Primo Maggio a senso unico nel tratto ordinario.

“A seguito della coincidenza oraria di entrata e uscita della scuola materna con gli altri plessi scolastici – raccomanda poi l’amministratore – si invitano gli utenti della scuola materna ad utilizzare come ingresso Via del Mattatoio, esclusivamente nelle fasce orarie dalle 7 e 45 alle 8 e 15, dalle 12 e 45 alle 13 e 15 e dalle 15 e 45 alle 16 e 15, per dare maggiore sicurezza agli alunni che percorrono a piedi Via Olof Palme e parte dei Via Alexander Langer. Per le restanti fasce orarie rimane più agevole utilizzare come ingresso Via Primo Maggio-Olof Palme-San Secondo”.