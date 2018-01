Amelia, ritiro dei pannolini e pannoloni: il sindaco chiede una riunione all’Auri

AMELIA – Contesta la riduzione, ritenuta unilaterale, del servizio e la convocazione di un’assemblea il sindaco, Laura Pernazza, che ha inviato una lettera all’Auri per discutere delle modalità di ritiro di pannolini e pannoloni da parte di Cosp Tecnoservice che gestisce il servizio. Nella lettera la Pernazza fa riferimento alla comunicazione del gestore che dal 1 gennaio non garantirebbe più i passaggi aggiuntivi per la raccolta di questa tipologia di rifiuti.

“E’ una decisione – scrive la Pernazza nella lettera – che va a creare un disservizio nei confronti di una categoria di utenti, in palese contrasto con le condizioni migliorative proposte che andavano nell’ottica di garantire passaggi minimi tal da ridurre il disagio per quelle categorie di utenti. Nel capitolato d’appalto – prosegue il sindaco – la stessa società, tra le condizioni migliorative offerte, metteva a disposizione dell’utente, a titolo completamente gratuito, dei mastelli appositamente dedicati non ponendo alcuna limitazione al numero di ritiri settimanali, né affermando che il ritiro di tale tipologia di rifiuto dovesse avvenire in corrispondenza del calendario secco, indifferenziato, così come precisato nella nota Auri del settembre scorso. Ora invece – aggiunge a commento della lettera la Pernazza – le cose sono cambiate ma noi ci batteremo affinché il servizio ai cittadini venga garantito con ritiri appositi e specifici”.

Sempre nella lettera la Pernazza afferma che “la decisione assunta appare fuori luogo nei modi e nei tempi. La Cosp – conclude – non precisa infatti come la suddetta raccolta andrà ad impattare sulla tariffa puntuale, se la raccolta andrà ad aggiungersi all’indifferenziato e se questa inciderà sulle percentuali di raccolta differenziata raggiunta dal nostro comune”.