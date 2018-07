Amelia, il Comune mette al bando 9 alloggi a canone concordato

AMELIA – Sono 9 gli alloggi a canone concordato messi a disposizione dal Comune di Amelia nel complesso di Sant’Agostino. Gli appartamenti saranno assegnati tramite il bando pubblicato dal Comune nel quale sono riportati i criteri reddituali per poter presentare le domande entro le 12 del 10 agosto.

Le famiglie interessate dovranno certificare un reddito annuo fino a 36mila euro e non inferiore a 4mila. Per la sua determinazione il bando prevede la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente come risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2016 dichiarati nel 2017.

Dal reddito vengono detratti mille euro per ogni figlio a carico con l’importo risultante ulteriormente abbattuto del 40 per cento qualora i redditi derivino interamente da lavoro dipendente. La riduzione non viene effettuata per i redditi derivanti da lavoro autonomo. Tutte le info su http://www.comune.amelia.tr.it/images/filepicker_users/4ef36b04f2-70/ModSociale/bando.pdf