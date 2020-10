Amelia, furgoncino della raccolta differenziata contro un’auto: un ferito in ospedale

AMELIA – Incidente questa mattina intorno alle 6 in via Roma ad Amelia. Per cause in corso d’accertamento un furgoncino Ape porter della raccolta differenziata che ha tamponato una vecchia Fiat 500. L’auto era al centro della strada intenta a girare a sinistra nel piazzale di alcune attività commerciali. L’impatto è stato tale che la Fiat 500 è finita contro un autoarticolato che sopraggiungeva nella corsia opposta. Il conducente dell’auto, un 30enne del posto, è stato estratto dai vigili del fuoco del distaccamento d’Amelia e trasportato in ospedale dal 118.