Amelia: finisce con l’auto contro un albero, muore un 63enne

ASSISI – C’è grande attesa per l’inaugurazione ufficiale di “Natale ad Assisi”, che domenica 8 dicembre darà il via al ricco cartellone di eventi promosso dal Comune della città di San Francesco, in occasione delle festività natalizie. Si comincia alle 11,40 presso la stazione ferroviaria Assisi-Santa Maria degli Angeli, con l’arrivo del treno storico Benevento-Pietrelcina-Assisi, carico di […]