Amelia, covid-19: Test sierologici rapidi a Comunità Incontro

AMELIA – Saranno in tutto duemila le persone che verranno sottoposte a screening contro il covid-19. Lo rende noto il sindaco di Amelia, Laura Pernazza che riferisce dell’intesa fra Asl e Comunità Incontro di Molino Silla per offrire la possibilità ai cittadini di sottoporsi a controllo gratuito. L’iniziativa, già partita, durerà fino al 30 aprile con test sierologici rapidi messi a disposizione dal centro operativo regionale di protezione civile.

“Grazie alla preziosissima collaborazione della Comunità Incontro – afferma il sindaco Pernazza – è possibile effettuare il controllo per monitorare circa 2mila persone tra le categorie a contatto con il pubblico, come attività commerciali, attività ricettive e dipendenti pubblici al fine di prevenire la diffusione del contagio e garantendo al tempo stesso ai nostri cittadini di potersi recare in sicurezza negli esercizi pubblici della città”.

I test sono possibili il martedì e il venerdì dalle 13 e 30 alle 16 alla Comunità Incontro senza necessità di prenotazione. Ai soggetti positivi al test verranno poi effettuati i tamponi molecolari attraverso la Asl 2. Attualmente ad Amelia, secondo quanto riferito dal sindaco su dati Asl e Regione, il numero di positivi è di 77.