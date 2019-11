Amelia: colto da malore a 15 anni, muore giovane studente

AMELIA – Dolore ad Amelia per la scomparsa di un 15enne colto da malore. Filippo Posati, che pare soffrisse di problemi cardiaci, ieri ha accusato un malore in casa che non gli ha lasciato scampo. La morte dello studente lascia nello sconforto e nel dolore la famiglia e la comunità amerina dove era conosciuto. Il sindaco Laura Pernazza su facebook esprime così il suo dolore: ” Ci sono notizie che ti sconvolgono perché pensi al dolore che quella mamma può provare , a quanto può essere provata quella famiglia . E ti rendi conto che non riesci ad esprimere parole che possano lenire quel dolore. Questo è il mio stato d’animo !! Non esiste mai un momento giusto per andarsene. Ma a 15 anni no, non si può!!! La nostra comunità in questi giorni è stata fortemente provata, ci uniamo al dolore della famiglia Posati”.

I funerali si svolgeranno domani, 2 novembre, alle 10,30 nella chiesa di San Francesco ad Amelia.