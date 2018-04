Amelia, auto fa in fiamme: paura a Macchie

SPOLETO – Vanno in casa a notificargli la conversione dei domiciliari nella detenzione in carcere e lo trovano in possesso di droga pronta per lo spaccio. L’uomo, un 37enne extracomunitario, gravato da numerosi precedenti penali, era stato sorpreso qualche giorno fa fuori dalla propria abitazione e per questo già arrestato per evasione. Proprio mentre i […]