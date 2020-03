Amelia, al via domani operazioni sanificazione in centro storico e frazioni

AMELIA – Inizieranno anche ad Amelia, domani, 18 marzo, le operazioni di sanificazione in merito all’emergenza COVID-19. Lo annuncia il sindaco, Laura Pernazza, che rende noto anche il programma delle attività di igiene pubblica previste dall’amministrazione. Tre sono le ditte incaricate dal Comune per procedere alla sanificazione che prenderà il via alle 15 e 30 dal centro storico e riguarderà vie, strade e piazze del centro e fuori porta.

La disinfezione interesserà prioritariamente le zone antistanti e vicine a ospedale, presidio sanitario, ufficio postale, banche, supermercati, farmacie e parafarmacie, studi medici, case di riposo, negozi di alimentari, chiosco Busitalia e fermate autobus, edicole, negozi di prodotti igienici e ferramenta, parcheggi e ascensori.

Sempre in merito all’emergenza il sindaco Pernazza ha anche disposto la chiusura fino al 3 aprile degli eco sportelli, degli sportelli di consegna dei cassonetti e dei mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei centri di raccolta comunali. Altro provvedimento di chiusura è stato preso per le fontanelle di acqua mineralizzata, chi use anch’esse fino al3 aprile. Da domani, e sempre fino al 3, chiuderanno anche tutte le fontanelle di acqua pubblica del capoluogo e delle frazioni.

“Ci scusiamo per gli inevitabili disagi – afferma il sindaco – ma la situazione ci impone di prendere qualsiasi precauzione che possa aiutarci ad uscire prima possibile da questo momento difficile”.