Amelia: accordo comune-sindacati, confermata soglia esenzione Irpef

AMELIA – Nei giorni scorsi è stata siglata l’intesa sulla contrattazione sociale tra i sindacati pensionati Spi Cgil – Fnp Cisl- Uilp Uil della Provincia di Terni e l’amministrazione comunale di Amelia. Nell’illustrare la situazione finanziaria dell’Ente il sindaco Laura Pernazza ha espresso le proprie preoccupazioni circa la necessità di alienare parte del patrimonio immobiliare per far fronte a contenziosi legati al fallimento del Molino Cooperativo. Altro tasto dolente risulta il vincolo di destinazione, dettato dal Governo centrale, come ad esempio il fondo Imu-Tasi, che non andrà più a finanziare indistintamente la spesa corrente, ma sarà vincolato alla manutenzione di strade e patrimonio immobiliare.

Il sindaco nel riconfermare la convenzione con la guardia di finanza, in merito alla lotta all’evasione fiscale, ha accolto la proposta dei sindacati pensionati di destinare quanto incassato a supporto della spesa sociale.

Viene riconfermata la soglia di esenzione Irpef comunale agli 11mila euro di reddito annuo; inoltre non ci sarà alcun aumento di tasse e tariffe dei servizi a domanda individuale (mensa scolastica e trasporto) e della Tari.

In merito a questo tributo, così come negli anni scorsi, viene confermato un fondo per agevolazione Tari che sgraverà del 50% il pagamento del tributo per le famiglie con Isee al di sotto di 7.500 euro prevedendo per l’esercizio 2019 la conferma di 10.000 euro.

Le organizzazioni sindacali dei pensionati, nonostante il contesto di estrema difficoltà, nel riconoscere la massima disponibilità al confronto all’amministrazione comunale di Amelia, ribadiscono che solo con una discussione serrata si riescono a dare risposte positive alle condizioni di disagio di tanti cittadini e pensionati.