Ambulanze con pazienti covid in fila davanti al pronto soccorso di Terni. Il monito della Cri

TERNI – “Siamo a Terni e non in qualche paese lontano da noi. Attenetevi alle disposizioni, rispettate le distanze e, soprattutto, indossate le mascherine. É per il bene di tutti, anche il vostro”.

Sta facendo il giro del web la foto postata dalla Croce rossa di Avigliano Umbro con quattro ambulanze in fila davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. La foto è di lunedì sera. Pare che le ambulanze trasportassero pazienti covid. I volontari della Cri lanciano un monito dalla loro pagina social a seguire le raccomandazioni e a mantenere.