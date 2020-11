Alviano, il sindaco Ciardo è positivo: “Sono in isolamento, raccomando a tutti massima prudenza”

ALVIANO – Il sindaco di Alviano, Giovanni Ciardo, ha comunicato pubblicamente, tramite il suo profilo facebook, la propria positività al covid-19. “Confermo che sia io che i miei familiari stiamo bene – afferma Ciardo – solo qualche lieve sintomo riconducibile al virus in via di attenuazione. Ringrazio tutti coloro che, attraverso messaggi o telefonate, hanno manifestato affetto e vicinanza alla mia famiglia.

Ribadisco la mia disponibilità telefonica e quella degli organi comunali per far fronte a qualsiasi necessità. In attesa di ricontrarci fisicamente raccomando a tutti la massima prudenza in questo complicato momento”. Il sindaco si era già posto in isolamento pochi giorni fa.