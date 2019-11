Alla Tarkett nuovo modello di alternanza scuola-lavoro con gli istituti del territorio

Favorire l’integrazione tra il sistema di istruzione secondaria e il mondo del lavoro. Con questo obiettivo Tarkett spa, l’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo di Terni e l’Istituto d’Istruzione Superiore Gandhi di Narni, con l’assistenza tecnica di Anpal Servizi Spa, hanno strutturato un modello per realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento monitorati da tutor specializzati.

Il proposito è quello di creare un ponte tra la dimensione scolastica e quella lavorativa affinché, sinergicamente, rispondano l’una alle esigenze dell’altra, avvicinando i sistemi di istruzione e formazione alle professioni e riducendo il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle acquisite nei percorsi scolastici. Un iter così strutturato consentirà, inoltre, agli studenti di orientarsi in modo più consapevole nelle future scelte formative e lavorative.

Il ruolo dei tutor di Anpal Servizi (la società che fa capo all’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro) sarà di raccordo tra apprendimento in aula e apprendimento sul luogo di lavoro.

Il progetto rappresenta una innovazione rispetto alla rete tra le istituzioni formative, integrando i saperi e mettendo in relazione i profili professionali in uscita dalla formazione liceale e da quella tecnica. L’iniziativa, infatti, è rivolta parallelamente agli studenti del triennio dei due istituti coinvolti, nello specifico l’Indirizzo Chimico dell’Allievi-Sangallo e Scienze Umane opzione Economico-sociale del Liceo Gandhi, con proposte differenziate in base all’annualità frequentata: visite aziendali (presentazione dell’Organizzazione aziendale e dei processi di lavoro) e Testimonianze a scuola da parte del management aziendale (Case Study in aula) per le classi terze; percorsi in azienda per il quarto anno. Le classi quinte, in particolare, saranno coinvolte in iniziative di Project Work sull’economia circolare attraverso incontri programmati con la Tarkett di Narni, esempio concreto di azienda eco-sostenibile, costantemente impegnata sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare, particolarmente attenta alla salvaguardia delle risorse naturali. Il Linoleum prodotto da Tarkett è realizzato solo con materie prime naturali, pavimento ideale per essere riutilizzato e riciclato, con un impatto minimo sull’ambiente.